Угода між країнами була укладена ще в 1994 році.

Латвія заборонила прямі залізничні перевезення військових вантажів із Білорусі до третіх країн через порти своєї країни.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство сполучення Латвії.

"З 10 травня Латвія призупинила дію угоди, що дозволяла прямі залізничні перевезення військових вантажів з Білорусії до третіх країн через латвійські порти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, угода про пряме перевезення білоруських військових вантажів залізницею за рішенням уряду була ухвалена 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Євросоюзу.

"Латвія вступила до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО, а тому пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій і угода з Білоруссю відповідає цим правилам. Втім, держуправління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з РФ та Білоруссю у контексті війни Росії в Україні", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Польща, Латвія, Литва та Естонія розпочали процес повної ізоляції від Росії, таким чином закривши свої наземні шляхи для доставки товарів до Росії.

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