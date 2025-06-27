Пілоти стикаються з низкою проблем, які можуть призвести до трагедії.

Для пілотів національної авіакомпанії Йорданії, яка розташована між найбільш конфліктними зонами Близького Сходу, війна не проблема. Фахівці вивчають траєкторії польоту ракет, щоб екстрено перенаправити пасажирські літаки.

Видання Bloomberg пише, що Royal Jordanian Airlines зберегла в експлуатації парк із приблизно двох десятків літаків, навіть попри те, що в останні два тижні Ізраїль та Іран обмінювалися ракетними ударами.

"Траєкторії польоту ракет були добре відомі. Іноді попередження надходить за кілька хвилин, а іноді - за кілька годин. Так і вирішується ця проблема", - сказав генеральний директор Самер Аль-Маджалі.

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Хоча Йорданії вдалося уникнути прямої конфронтації, ця країна з населенням близько 11 мільйонів осіб зазнала на собі весь тягар збройного конфлікту, що вирує прямо на її кордонах.

Це змусило авіаперевізника шукати безпечніші маршрути для літаків, які займають більше часу, іноді подвоюючи час польоту і підвищуючи експлуатаційні витрати, сказав Аль-Маджалі.

Доходи Royal Jordanian сильно постраждали після того, як наприкінці 2023 року люди почали скасовувати рейси. За словами Аль-Маджалі, кількість туристичних поїздок скоротилася, оскільки туристи побоюються, що можуть застрягти в разі закриття повітряного простору.

Останніми тижнями авіаційна влада Швеції відмовляла літакам авіакомпанії в праві на посадку в головному аеропорту Стокгольма, оскільки вони прибували із зони конфлікту, сказав генеральний директор.

Крім загрози ракетних ударів, Royal Jordanian довелося зіткнутися з GPS-спуфінгом - навмисним втручанням, за якого помилкові супутникові сигнали порушують роботу навігаційних систем літаків. У результаті літак отримує недостовірну інформацію, що впливає на багато бортових операцій, сказав Аль-Маджалі.

Війна між Іраном та Ізраїлем

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. Під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти.

Літаки покинули повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком і Йорданією після того, як Ізраїль завдав ударів по цілях в Ірані. Авіаперевізники поспіхом змінили маршрути і скасували рейси, щоб забезпечити безпеку пасажирів та екіпажів.

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