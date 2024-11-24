Рух на цьому напрямку нормалізувався.

Польські мітингувальники зупинили протест на кордоні з Україною, рух вантажівкок у пункті пропуску "Медика - Шегині" розблоковано.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України, польська сторона повідомила українську, що протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика":

"На даний час польські фермери припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі".

Блокування кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, мітінг на кордоні розпочався вранці 23 листопада. Акція мала тривати 48 годин, однак не виключалося, що її можуть продовжити.

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ЗМІ з посиланням на джерело в українському міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що протестувальники роблять це лише заради тиску на власну владу.

Щороку у четверту суботу листопада Україні вшановує пам'ять жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

В посольстві України в Польщі назвали той факт, що протест почався саме в цей день, "особливо болісним парадоксом".

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