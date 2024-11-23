Такі дії "грають на руку тим, хто прагне посіяти розбрат між українцями і поляками".

Блокування українського кордону польськими фермерами "через вимоги, які не мають жодного стосунку до України", виглядає "як особливо болісний парадокс" у День пам'яті жертв голодоморів. Про це йдеться у коментарі Посольства України в Республіці Польща у звʼязку з блокадою українсько-польського кордону на прикордонному пункті пропуску Шегині-Медика.

За словами дипломатів, такі дії не лише шкодять економічним інтересам обох країн, але й "грають на руку тим, хто прагне посіяти розбрат між українцями і поляками".

"Зараз вкрай важливо, щоб наші сусіди в Польщі, які добре розуміють тягар історичних травм, проявили солідарність та спільно шукали рішення, що задовольнять інтереси обох сторін, не знецінюючи пам’ять про трагедії минулого", - йдеться у коментарі.

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У посольстві також підкреслили, що Україна, яка колись "пережила цю жахливу трагедію", і яка сьогодні потерпає від "кривавої агресії Російської Федерації, змушена також боротись за збереження своїх шляхів солідарності до наших західних партнерів".

Блокада українсько-польського кордону - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. За даними Державної прикордонної служби України, акція триватиме 48 годин із можливим подовженням.

На в'їзд до Польщі не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни, а на виїзд пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не поширюються на легкові авто та автобуси.

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