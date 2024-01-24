Кандибор підкреслив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження продовжується.

За попередніми висновками експертів Науково-дослідної судово-експертної установи, причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська"-"Либідська" є неякісні проектні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор.

"Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро "Деміївська"-"Либідська". У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проектні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", – зазначив він.

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Кандибор зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Він також наголосив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

За його словами, остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану, тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні.

"Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проектування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", – сказав він.

Проблеми з київським метро

З 9 грудня рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" було повністю зупинено до завершення робіт, оскільки є підтоплення тунелю. Було запущено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Також, запустили "човниковий" рух через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".

Кандибор зазначав, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська", оскільки на початку листопада тут були виявлені тріщини та просідання грунту, а пізніше через тріщини стала просочуватися вода.

Будівельники спрогнозували, що зможуть завершити роботи на аварійній ділянці синьої гілки київського метро між станціями "Деміївська" – "Либідська" у зазначений раніше термін – 6 місяців.

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