Представник КП зауважує, що це нешвидкий процес.

В. о. начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Вигівський зазначає, що на добудову метро на Виноградар може знадобитися ще до 30 місяців, тобто 2,5 роки. Про це він сказав в ефірі "КИЇВ24", відповідаючи на запитання щодо будівництва та нового підрядника, якого шукають.

Вигівський зауважив, що стосовно проведення закупівель та подальшого укладання договору жодних перепон чи заборон немає. "Ми на цей час за оголошеною закупівлею чекаємо до 28 числа, попередньо, результатів подання пропозицій потенційними учасниками", – зазначив він.

На запитання, які терміни будуть задовільними для завершення будівництва метро на Виноградар, Вигівський розповів: "Ми зі свого боку орієнтуємося на розроблену проекту документацію, яка пройшла державну експертизу. Згідно зазначеної документації, у нас термін будівництва і закінчення робіт – це до 30 місяців. Тому ми для себе орієнтуємося, що це буде максимум цей проміжок часу".

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Він уточнив, що це нешвидкий процес, і не можна сказати, що, наприклад, за півроку чи рік після відновлення робіт метро з’явиться. "Ми сподіваємося, що до 30 місяців – це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи, з урахуванням на цей час наявних умов для виконання цих робіт", – сказав Вигівський.

Метро на Виноградар

Як повідомляв УНІАН, метро на Виноградар почали будувати ще у 2019 році. Планувалося, що дві нові станції відкриються у грудні 2021 року. Утім, відкриття нових станцій переносилося двічі і наразі жодна з них не побудована. Незважаючи на початок будівництва нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" у 2019 році, фактичний процес практично не зрушив з місця.

У січні директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що вже в 2024 році планується розпочати будівництво метро на Виноградар, а через "півтора-два роки" станції будуть збудовані.

У квітні 2024 року суд стягнув з підрядника будівництва метро на Виноградар 139 млн грн на користь громади Києва. Було встановлено, що комерційна структура, всупереч законодавству, розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку.

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