Напис встановлювали вночі, коли не курсують потяги.

Сьогодні вночі на станції метро "Звіринецька" зі стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох необхідних комплектів нової назви.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київський метрополітен", виготовляли шрифти вручну в майстерні "Ливарний двір", яка створила літери й для станцій "Площа Українських Героїв", "Почайна", "Васильківська" та "Голосіївська".

В метрополітені повідомили, що один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. "Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей", - сказано в повідомленні.

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Автором шрифтів для цієї станції став шрифтовий дизайнер, фахівець Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Богдан Гдаль. "Створюючи новий напис, дизайнер відштовхувався від того, що Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Тож і шрифт мав бути відповідним", - інформують в метрополітені.

Перейменування станцій метро у Києві

Як повідомляв УНІАН, в 2023 році кияни обрали нові назви для станцій метро "Дружби народів" та "Площі Льва Толстого". Мешканці столиці шляхом електронного голосування підтримали перейменування станції метро "Дружби народів" у "Звіринецька" на честь історичної назви місцевості, де вона споруджена. Станцію "Площа Льва Толстого" перейменовано на "Площу Українських героїв".

У травні 2023 року депутати Київської міської ради підтримали рішення про перейменування цих двох станцій метрополітену,

На початку квітня нові літери змонтували на станції метро "Площа Українських Героїв". В метрополітені зазначають, що процес перейменування проходив поетапно. Спочатку замінили покажчики руху поїздів на колійних стінах, далі нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів і замінили лінійні схеми у вагонах. Також перезаписали звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів.

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