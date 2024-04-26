Відомо, шо підрядник поклав на депозит кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метро.

Суд стягнув з підрядника будівництва метро на Виноградар 139 млн грн на користь громади Києва.

Як повідомляється на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook, було встановлено, що комерційна структура, всупереч законодавству, розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку.

"Таким чином, вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень", - наголосили у прокуратурі.

Так, у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міськради.

У прокуратурі зазначили, що Господарський суд ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн грн до бюджету столиці. За рік Північний апеляційний суд залишив це рішення в силі. Втім, Верховний суд направив справу на новий розгляд.

"За результатом нового розгляду, рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн гривень", - зазначили у прокуратурі і підкреслили, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання.

Метро на Виноградар - що відомо

Як повідомляв УНІАН, метро на Виноградар почали будувати ще у 2019 році. Планувалося, що дві нові станції відкриються у грудні 2021 року. Втім, відкриття нових станцій переносилося двічі і на сьогоднішній день жодна з них не побудована.

Навесні 2023 року мер Києва Віталій Кличко прогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

У грудні стало відомо, що Київський метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" на будівництво метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. Незважаючи на початок будівництва нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" у 2019 році, фактичний процес практично не зрушив із місця.

У січні 2024 року директор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що планується розпочати будівництво метро на Виноградар вже в 2024 році, а через "півтора-два роки" станції будуть збудовані.

Він зауважив, що будівництво метрополітену є дуже дорогим процесом, але метро на Виноградар "буде побудовано, сто відсотків", адже "неможливо залишити цей об'єкт у такому стані".

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