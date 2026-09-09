Метро в Києві змінить графік роботи: коли нововведення набудуть чинності

Пасажирів закликали звертати увагу на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху поїздів.

Із 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро у зв’язку зі скороченням комендантської години. Усі станції підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень, повідомила прес-служба метрополітену.

До прикладу, станції метро, які зараз працюють на вхід до 22:38, з 10 вересня будуть відкриті для входу до 23:38.

Водночас, пасажирів закликають звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів.

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"Графік роботи сформований таким чином, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється", - ідеться у повідомленні.

Комендантська година в Києві - головні новини

Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення уряду, комендантська година у столиці триватиме з 1:00 до 5:00. Графік роботи громадського транспорту в місті також подовжиться на годину.

Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує чотири автобусні маршрути для перевезення людей із центрального залізничного вокзалу.

Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро), із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег). При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір".

Водночас, Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього – в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний – працюватимуть без змін.

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