На це вплинуть санкції, через які РФ не може закуповувати нові літаки, а також запчастини.

До 2030 року Росія втратить майже половину свого парку цивільних літаків. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

В повідомленні зазначається, що це може відбутися завдяки санкціям, оскільки країна-агресор відрізана від імпорту нових літаків, запчастин і техобслуговування.

"З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років. Також планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва", - зазначають в СЗРУ.

При цьому повідомляють, що станом на сьогодні у російських перевізників 1135 літаків, із них літають 1 088, а решту вже розібрано на запчастини. Зазначається, що якщо тенденція збережеться, то за п’ять років Росія втратить майже половину цивільного авіапарку.

В розвідці розповіли, що для старих радянських літаків Росавіація продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан, а також подовжує ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".

"Державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один", - йдеться у повідомленні СЗРУ.

При цьому зазначається, що Москва намагається орендувати літаки за кордоном, але після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. "Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім Boeing’ів, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту", - сказано в повідомленні.

В СЗРУ наголошують, що зростає і міжнародний тиск на Росію, зокрема, Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у своїй останній резолюції звинуватила Росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права.

Санкції проти російської авіації

Як повідомляв УНІАН, Росія закликає лідерів авіаційної галузі пом'якшити санкції щодо запасних частин для літаків і прольоту над своєю територією.

За інформацією Reuters, Москва вважає західні санкції проти своєї авіаційної промисловості "незаконними примусовими заходами", оскільки вони перекрили Росії доступ до іноземних літаків і запасних частин до них. Це призвело до того, що російські авіакомпанії змушені закуповувати запчастини для більш ніж 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, за непрямими імпортними маршрутами.

Крім того, літакам російських авіакомпаній заборонено літати в повітряному просторі країн-членів Європейського Союзу, а також інших союзних країн, включно з Великою Британією.

