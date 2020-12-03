Китайська компанія AutoX стала першою в Китаї, хто випустив на дороги безпілотні авто без людей в салоні й одразу ж відмовилася від віддалених операторів.

Компанія AutoX першою запустила на дорогах загального користування Китаю тестування повністю безпілотних автомобілів без водія в салоні та віддаленого оператора, повідомляє TechCrunch. Тестування проходить в центрі Шеньчженя і в ньому бере участь 25 автомобілів.

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Про це повідомляє портал N+1.

"Зазвичай розробники безпілотних автомобілів тестують їх в кілька етапів. Спочатку первинні прототипи їздять по полігону, потім після обкатки їх випускають на слабо завантажені дороги загального користування з одним або двома інженерами, після довгого тестування і виправлення помилок машини залишають без людей в салоні, але під наглядом віддаленого оператора, який може або безпосередньо перехопити управління, або показати шлях або дозволити проїхати там, де це заборонено правилами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з приводу кінцевого етапу розвитку безпілотників у розробників є розбіжності: деякі вважають, що вже порівняно скоро машини будуть їздити повністю самостійно, справляючись з абсолютно будь-якими ситуаціями, інші ж вважають, що п'ятий (найвищий) рівень автономності навряд чи досяжний і безпілотним автомобілям, принаймні в найближчі десятиліття, знадобляться віддалені оператори, здатні підказати вихід з нестандартної ситуації.

"Китайська компанія AutoX стала першою в Китаї, хто випустив на дороги загального користування безпілотні автомобілі без людей в салоні та при цьому відразу ж відмовилася від віддалених операторів, які доглядають за рухом машини", - підкреслює видання.

У тестуванні використовуються 25 гібридних мінівенів Chrysler Pacifica, обладнаних лідарами, радарами та камерами, а також мають високоточну 3D-карту місцевості, по якій вони їздять. Цю ж модель через можливість електронного управління всіма основними вузлами та зручності підключення комп'ютерів і датчиків використовують багато інших розробників, в тому числі Waymo, Voyage та Aurora.

Тестування відбувається в діловому центрі Шеньчженя - одного з найбільших міст Китаю, який вважається місцем з найвищою концентрацією технологічних компаній. AutoX показала ролик з пробними заїздами, під час яких в машині сиділи пасажири й навіть собака, але під час тестової програми автомобілі не працюватимуть в якості роботаксі, доступних всім охочим.

Влітку AutoX отримала подібний дозвіл на тестування безпілотних автомобілів без людини в салоні від влади Каліфорнії, причому вона стала лише третьою подібною компанією після Waymo і Nuro. Ймовірно, однією з причин цього стало те, що AutoX стала одним з лідерів останньому в рейтингу самостійності безпілотників, щорічно складається владою штату: в середньому автомобілі AutoX проїжджали 17,2 кілометра без необхідності у втручанні оператора за кермом. Примітно, що рейтинг очолила інша китайська компанія Baidu, яка обійшла традиційних лідерів у вигляді Waymo і Cruise.

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Автор: УНІАН