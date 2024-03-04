До кінця березня тема проблеми на кордоні більше не існуватиме, заявили в польському МЗС.

Польща веде з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн неформальні переговори про звільнення країни від частини правил "Зеленої угоди".

Як пише Onet, таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в ефірі радіо ZET. Виняток для Польщі можуть зробити як для великого сільськогосподарського ринку, який знаходиться найближче до України.

За словами Шейна, він стосуватиметься як "Зеленої угоди", так і "напливу продукції, яка призведе до постійних збоїв на ринку однієї або більшості країн".

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"Якщо нам вдасться узгодити вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно узгодили заходи ЄС, вони стануть спільною позицією Союзу. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, що якщо це займе занадто багато часу, ми внесемо зміни, запровадимо прикордонні блокади, дамби та мита в односторонньому порядку", - сказав він.

За його словами, під час консультацій з українською стороною 28 березня "тема проблеми на кордоні більше не існуватиме".

Протести на кордоні з Польщею: останні новини

Удень у Державній прикордонній службі України повідомляли, що польські фермери блокують шість напрямків на кордоні з Україною, у черзі стояли понад 2 тисячі вантажних транспортних засобів.

Наприкінці лютого польський прем'єр Дональд Туск заявив, що вони ведуть із Києвом переговори про тимчасове закриття кордону і припинення двосторонньої торгівлі. Торговий представник України Тарас Качка спростував це.

Також раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що членство України в Євросоюзі має відбуватися на умовах, які "захищатимуть ринки європейських країн".

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