Сплачувати за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги не потрібно.

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) надали роз’яснення щодо заборони руху комунального наземного транспорту під час оголошення повітряної тривоги.

Як зазначили в КМДА, після оголошення тривоги водій має зупинити рух транспорту у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху.

Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".

Після цього пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

"Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - наголосили в КМДА.

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Сплачувати за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги не потрібно. Як у випадку, якщо пасажир повернувся у той самий транспортний засіб, так і у разі, якщо довелося пересісти на наступний, що курсує тим самим маршрутом.

"Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. … Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції. Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, за рішенням Ради оборони міста Києва відсьогодні наземний громадський транспорт в Києві, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху.

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