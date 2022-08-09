Наразі найдешевше газ реалізує столична мережа "Авантаж 7" — за 25,95 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ 9 серпня у мережах АЗС знизилася на 21 копійку – до 27,46 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 31 і 8 копійок, до 27,67 і 27,98 грн/л відповідно.

Мережі "Катрал" і "БРСМ-Нафта" зменшили ціну у межах 18-50 копійок, до 27,27 та 27,52 грн/л.

Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа "Авантаж 7" — за 25,95 грн/л.

Крім того, на 0,2-1,24 грн/л здешевшав автогаз і в мережах, KLO, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Довідка УНІАН. За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Піку середня ціна на нього сягнула у червні, дійшовши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Експерти прогнозували, що на заправках ціна на автогаз впаде до 25,5-26 грн/л.

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