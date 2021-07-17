Далекобійник після оформлення білоруськими прикордонниками вирішив вжити алкоголь і продовжити свій маршрут.

На кордоні з Білоруссю в пункті пропуску Виступовичі Житомирської області водій автоцистерни влаштував ДТП.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зніс шлагбаум

Як зазначили в МВС, далекобійник був п'яний, оскільки після оформлення білоруськими прикордонниками вирішив вжити алкоголь і продовжити свій маршрут.

Відносно порушника складено цілий ряд адміністративних матеріалів, зокрема, за злісну непокору прикордоннаряду, порушення прикордонного режиму і ПДР, що спричинило пошкодження майна, а також нетверезе водіння без документів і дрібне хуліганство.

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Автор: Олена Коваленко