На кордоні з Білоруссю в пункті пропуску Виступовичі Житомирської області водій автоцистерни влаштував ДТП.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
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Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зніс шлагбаум
Як зазначили в МВС, далекобійник був п'яний, оскільки після оформлення білоруськими прикордонниками вирішив вжити алкоголь і продовжити свій маршрут.
Відносно порушника складено цілий ряд адміністративних матеріалів, зокрема, за злісну непокору прикордоннаряду, порушення прикордонного режиму і ПДР, що спричинило пошкодження майна, а також нетверезе водіння без документів і дрібне хуліганство.
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