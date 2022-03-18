Рішення прийнято через підтримку її керівництвом війни в Україні.

Німецька керуюча компанія Duisburger Hafen AG найбільшого у світі річкового порту Дуйсбурґ повністю закриває представництво Білорусі.

Про це повідомляє Центр Транспортних Стратегій (ЦТС).

"Duisburger Hafen AG, керуюча компанія найбільшого річкового порту у світі Дуйсбург, повністю закриває представництво Білорусі та позбудеться своїх активів у китайсько-білоруських компаніях. Компанія повідомила, що рада директорів, наглядова рада та акціонери прийняли таке рішення з огляду на війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представництво компанії у Мінську вже остаточно закрите.

Генеральний директор Duisport Маркус Банген зазначив, що компанія критично ставилася до своєї діяльності там після виборів 2020 року і тепер хоче надіслати "чіткий сигнал".

"Ми проводимо чітку лінію під нашими зобов'язаннями у Білорусі", - додали в компанії.

Довідка УНІАН. Duisburger Hafen AG володіє і керує портом Дуйсбург, а також працює зі своїми дочірніми компаніями як Duisport Group.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно заявив, що в Україні не "спецоперація", а війна.

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