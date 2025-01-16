Ryanair і Wizz Air потрапили в десятку найбезпечніших лоукостерів світу.

Національного перевізника Нової Зеландії Air New Zealand визнали найбезпечнішою авіакомпанією світу у 2024 році.

Згідно зі свіжим рейтингом AirlineRatings.com, новозеландська авіакомпанія незначною мірою обійшла найближчого переслідувача – австралійського національного перевізника Qantas – лише завдяки молодшому флоту.

Третє місце розділили відразу три авіакомпанії – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) і Emirates (ОАЕ).

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"Тристороння нічия за третє місце сталася тому, що ми просто не могли розділити ці авіакомпанії. Від віку флоту до навичок пілотів, заходів безпеки, розміру флоту та кількості інцидентів їхні бали були ідентичними", – пояснила генеральний директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен.

10 найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році

Air New Zealand (Нова Зеландія) Qantas (Австралія) Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЕ) Virgin Australia (Австралія) Etihad Airways (ОАЕ) ANA (Японія) EVA Air (Тайвань) Korean Air (Південна Корея) Alaska Airlines (США) Turkish Airlines (Туреччина)

При цьому найбезпечнішою бюджетною авіакомпанією світу визнали гонконгську Hong Kong Express. За нею йдуть австралійська Jetstar Group та ірландська Ryanair. Ще один популярний європейський лоукостер Wizz посів сьоме місце в списку.

10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році

Hong Kong Express (Гонконг) Jetstar Group (Австралія) Ryanair (Ірландія) easyJet (Велика Британія) Frontier Airlines (США) AirAsia (Малайзія) Wizz Air (Угорщина) VietJet Air (В'єтнам) Southwest Airlines (США) Volaris (Мексика)

Зазначимо, кінець 2024 року затьмарився відразу кількома трагічними інцидентами з пасажирськими літаками. Так, 29 грудня в аеропорту Муан у Південній Кореї розбився літак авіакомпанії Jeju Air – тоді загинули 179 осіб.

За кілька днів до цього, 25 грудня, у Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку (Азербайджан) до Грозного (Чеченська Республіка, РФ) – імовірно, він був збитий російською системою ППО.

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