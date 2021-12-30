Жителі населеного пункту вже навіть погрожують повністю перекопати всю дорогу.

В Рівненській області жителі села Михалин вже кричать про допомогу. Через розбиту дорогу люди щодня ремонтують свої авто, а громадський транспорт взагалі відмовляється туди їздити.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Найстрашніше, що в селищі помирають люди, тому що до них просто не може доїхати швидка.

"Везли одного разу вагітну жінку. Доставити вчасно її в лікарню через погану дорогу було неможливо. Вона народила прямо на повороті", - розповідають місцеві жителі.

Читайте такожТаксі в новорічну ніч: перевізники здивували прогнозом щодо цін у КиєвіНе їдуть в Михалин і маршрутки, тому до найближчого автобуса доводиться йти по три кілометри пішки. Така ситуація тут вже не перший рік, хоча за документами в селі все чудово.

У Службі автодоріг Рівненської області запевнили, що щорічно просять виділити гроші на ремонт цієї дороги

"У списку пропозицій на фінансування на наступний рік поданому на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема і ця дорога по всій її протяжності", - зазначив представник автодору.

Жителі населеного пункту вже навіть погрожую повністю перекопати всю дорогу, щоб влада звернула увагу на проблему.

Як раніше повідомляв УНІАН, ями на дорогах - вже цілком звичайна справа в Україні. Попри те, що щорічно витрачаються мільйони на нові дороги, все одно є місця, куди комунальники просто не встигають і тоді місцеві жителі беруться за дороги самостійно.

Так, жителі Солом'янського району Києва не дочекалися, коли комунальники відремонтують дороги. Люди застелили ями на дорозі старими килимами.

У Запоріжжі і зовсім яму на дорозі засипали зліпками щелеп, а під Миколаєвом ями заклали матрацами.

Правда, є і прихильники ям на дорогах. У Подільському районі Києва місцевий житель власним коштом відремонтував частину дороги, залатавши ями на асфальті, але одній жінці це не сподобалося і вона розкопала яму.

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