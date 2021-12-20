Водії кажуть, що рухалися повільно.

На автодорозі Рівне-Луцьк сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю 8 автівок.

Про це пише місцеве видання Rivne Media.

Аварія сталася біля повороту в село Грабів. За словами речниці управління патрульної поліції Рівненської області Наталії Кітюк, у ДТП потрапили вісім автівок.

Водії кажуть, що їхали повільно, оскільки дорога була дуже слизькою. Двоє учасників аварії відмовилися від госпіталізації.

Читайте такожУ Дніпрі легковик на швидкості "зніс" світлофор і потрапив на відео"Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою", - розповіли у поліції.

Інспектори склали протокол за статтею 124 КУпАП, а також складатимуть акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.

Раніше повідомлялося, що під Кривим Рогом зіткнулися вантажівка і ЗАЗ. Водій легковика згорів живцем.

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Автор: Людмила Жерновська