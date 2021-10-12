Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

"Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті", – пояснив Ляшко.

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться й про водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія;

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

У МОЗ пояснили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автотранспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

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Автор: Леся Лещенко