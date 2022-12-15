Міський електротранспорт в Одесі у п'ятницю за графіком вийде на маршрути, зазначили в мерії.

В Одесі у п'ятницю, 16 грудня, планують відновити роботу міського електротранспорту, який через ворожі обстріли не курсував понад тиждень.

Трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути згідно з графіком, про це повідомила прес-служба мерії міста.

"Завтра міський електротранспорт буде працювати", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Яка ситуація в одесі на даний час - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Було зафіксовано влучення ракет у енергооб'єкти Київської, Вінницької, Одеської областей.

В Одесі після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, було зупинено роботу всіх котельних.

Увечері 6 грудня у місті відновили водопостачання, громадський електротранспорт не працював. У мерії повідомляли, що причина цього - відсутність електроенергії, а потім - її ліміти.

Вночі 10 грудня внаслідок ворожих атак іранськими дронами-камікадзе Shahed на Одещині було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися тисячі споживачів, електротранспорт не міг почати роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: