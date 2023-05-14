За зміненим маршрутом слідують поїзди №86 Львів-Запоріжжя ,№ 706 Перемишль-Київ та № 715 Київ - Перемишль.

Через ворожі обстріли станом на 10:00 13 з 66 поїздів "Укрзалізниці" спізнюються від графіка більш ніж на годину.

Як йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", за зміненим маршрутом слідують поїзди №86 Львів-Запоріжжя, №706 Перемишль - Київ та №715 Київ - Перемишль.

Із затримкою на більш, ніж годину курсують і наступні поїзди:

Відео дня

№749/750 Будапешт - Київ +7: 54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)

№11/12 Одеса - Львів + 1:55

№35/36 Перемишль - Одеса +1:30

№37/38 Ужгород - Одеса + 1:30

№715/716 Перемишль - Київ +1:37

№57/58 Київ - Ворохта + 5:01

№41/42 Трускавець - Дніпро + 3: 58

№59/60 Київ - Чоп + 5:24

№119/120 Запоріжжя-1 - Львів + 1 година

№11/12 Львів - Одеса + 2:09

№119/120 Львів - Запоріжжя - 1 + 2:02

№25/26 Одеса - Рахів +1: 42

№81/82 Київ - Ужгород + 1:09

Для доставки пасажирів з/до ділянки Вінниця - Хмельницький - Тернопіль організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький - Вінниця - Козятин1, а також Чорне Озеро - Тернопіль - Красне.

"Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху по ділянці", - додали в УЗ.

Обстріли на Хмельниччині та "Укрзалізниця"

13 травня 2023 року в результаті ворожих обстрілів у Хмельницькій області було змінено курсування поїздів. "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли та автобуси для перевезення громадян.

Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі запізнення або неможливості прибути на свій рейс.

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