Внаслідок ворожих обстрілів на Хмельниччині змінено курсування поїздів.

"Українська залізниця" (УЗ) запускає додаткові поїзди-шатли та автобуси для перевезення громадян внаслідок обстрілів Хмельниччини. Нагадаємо, що сьогодні армія РФ запустила по наших територіях 21 "Shahed-136/131".

Про зміни повідомляє Акціонерне товариство "Українська залізниця" у соціальній мережі Facebook. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів на Хмельниччині були оновлені щодо зміни у курсуванні поїздів.

"Жодне сполучення не закривається: для всіх пасажирів Укрзалізниця разом із Хмельницькою військовою адміністрацією розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в залізниці, якщо громадяни прямують з Києва в напрямку Вінниці або Хмельницького, то їм необхідно зробити посадку на шатл - Київ - Козятин - Вінниця - Хмельницький.

Крім того, з Києва в напрямку Тернополя та Львова громадянам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким треба очікувати з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

Також, для поїздки з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва для громадян доступні шатли до столиці кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.

Крім того, з Вінниці, Жмеринки для поїздки до Львова, Ужгорода та Перемишля громадянам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин.

У випадку подорожі з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля треба очікувати пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.

Для подорожі з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно зміниться час у дорозі.

"Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі спізнення або неможливості прибути на свій рейс", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати за посиланням.

Прогнозований час затримки:

№119 Запоріжжя — Львів +5 годин;

№85 Запоріжжя — Львів +5 годин;

№139 Київ — Кам — Подільський +8:40 годин;

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль — Київ +6 годин;

№716 Перемишль — Київ +7 годин.

"Ми приносимо вибачення і просимо не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом, зберігати спокій та слідкувати за оновленнями", - йдеться у повідомленні.

Вранці окупанти вдарили по Хмельницькій області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці, 13 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Спочатку була інформація про п’ятьох постраждалих.

Кількість поранених на Хмельниччині унаслідок атаки з боку росіян збільшилась до 11 людей, пошкоджені сотні будинків, навчальні заклади і підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: