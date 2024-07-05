Стратегічна важливість переходу України на європейську колію очевидна, зазначає видання.

Під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році українська залізниця не лише "виживала", перевозила біженців та переправляла війська по лінії фронту, а й розширювалась і будувала нові міжнародні сполучення. Таким чином Україна хоче наблизити себе до Європи, повідомляє Foreign Policy.

"Але є одна велика проблема: залізнична інфраструктура України є спадщиною часів, коли політичний та економічний центр тяжіння регіону знаходився в Москві. Ширина залізничної колії в країні, яка відрізняє ширину колій у багатьох пострадянських країнах від ширини колій у решті Європи, означає, що транскордонний транзит займає більше часу, ніж зазвичай. Останні кілька років дали зрозуміти, що стара орієнтація України на Росію більше не є життєздатною. Якщо її європейські прагнення залежать від здатності з'єднатися зі своїми західними сусідами, то різниця в ширині залізничної колії стане значною перешкодою на шляху до цього майбутнього", - йдеться у матеріалі.

Посилаючись на дані Укрзалізниці, видання зазначило, що кількість пасажирів, які щорічно подорожували їхніми міжнародними маршрутами, стрімко зросла з 40 тисяч у 2021 році до 2,1 мільйона у 2023 році, не враховуючи пасажирів, які подорожували спеціальними евакуаційними поїздами. За словами голови УЗ Євгена Лященка, таке зростання "не відбувається саме по собі" і була проведена "серйозна робота".

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Також Foreign Policy повідомило, що Україна вже розробляє великі плани щодо подальшого розширення залізничної мережі країни, не лише реконструкції старих транскордонних ліній та транспортних об'єктів на кордонах, але й будівництва нових. Хоч, ці амбіції і ускладнюються інфраструктурою, яку Україна успадкувала, але є кілька шляхів, якими Україна може піти щодо переведення своїх колій на європейську колію.

"Українські чиновники підписали меморандум про використання іспанської технології, яка, дозволяючи колесам поїзда ковзати вздовж своєї осі під час звуження чи розширення колії, дає змогу без зупинки перемикатися між двома коліями. Україна також може перевести свої колії на лінії подвійної колії, дозволяючи поїздам різної колії використовувати однакові колії. Іншим варіантом є прокладання стандартної та ширококолійної колії поруч, що вже є на одному вантажному об’єкті біля кордону з Румунією. Тут сходяться сім колій: три широкі, три європейські та одна чотирирейкова, по якій можуть курсувати всі поїзди", - пояснило видання.

У матеріалі підсумували, що на це піде багато коштів та зусиль, але стратегічна важливість переходу України на європейську колію очевидна.

Українська залізниця - останні новини

Як раніше писав УНІАН, 9 червня Укрзалізниця прискорила поїзд з Києва до Польщі. Відтак час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини.

Також УНІАН повідомляв, що наприкінці травня УЗ вперше за п’ять років підняла вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. В компанії зазначили, що перед зміною вартості послуги завершили заміну постільної білизни.

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