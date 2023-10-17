Фермери виходять на протести через знищення їхніх земель сільськогосподарського призначення.

В Російській Федерації невідомі знищують техніку так званих будівельних батальйонів окупаційної армії. Вони зводять "укріплення" на кордоні з Україною.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на місцеве підпілля, комерційні структури Курської області РФ, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від місцевого керівництва грошових компенсацій за знищені партизанами екскаватори.

Водночас фермери в Рильському районі Курської області виходять на акції протесту проти знищення їхніх земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, в селі Стара Миколаївка, яке розташовано поряд з Сумською областю, збройні сили РФ активно будують опорні пункти на чорноземах фермерських господарств.

Відео дня

Пояснюється, що внаслідок дій військових земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали ЦНС фото укріплень окупантів на власній землі. Там добре видно лінії траншей та бетонних пірамід, так званих "зубів дракона".

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Ппротягом доби українські війська відбили понад 10 атак ворога. Загалом протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Водночас загальні втрати РФ на війні проти України склали близько 289 тис. 430 (+800 за добу) осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: