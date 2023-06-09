Польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" зі сторони Польщі.

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні заблоковано рух для вантажних автомобілів.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, сьогодні, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" зі сторони Польщі.

Через це польська сторона тимчасово не буде здійснювати оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж. При цьому пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

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Зазначається, що попередньо акція польських фермерів триватиме до 01:00 13 червня.

Як повідомив в коментарі кореспонденту УНІАН, керівник департаменту міжнародних автоперевезень групи логістичних компаній Zammler Олександр Кирилюк, мітинги з польської сторони дуже негативно впливають в першу чергу на самих перевізників, оскільки повністю зупиняється робота та транспорт.

За його словами, це також має сильний вплив на експортерів та імпортерів, тому що вони теж не можуть здійснювати свою діяльність. Оскільки зупиняються виробничі процеси.

"Але постраждати можуть і європейські компанії. Україна дуже сильно вплетена у виробничу мережу Європи. У нас виробляється, наприклад, велика кількість електроніки для автомобілів ЄС. Без цих елементів фінальна збірка машини неможлива. А це означає простої конвеєрів. Наші та іноземні ринки досить інтегровані і затримки товарів на кордоні б’ють по всім", - сказав експерт.

"Поки що абсолютно неможливо передбачити, скільки це триватиме. Тим більше, що питання, які страйкарі виносять зараз на загал не зовсім зрозумілі. Останнього разу всі домовленості були досягнуті. Тоді під час мітингів мова йшла, крім іншого, про відміну дозволів для їхніх перевізників і все було погоджено", - додав він.

Блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею - новини

Як повідомляв УНІАН, 4 травня перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" також розпочалася акція протесту польських перевізників. Тоді польська сторона призупинила оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд.

8 травня Україна знайшла спосіб розблокувати найбільший пункт пропуску на польському кордоні. Було ухвалено рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. І вже з 15 травня рух вантажівок через пункт "Ягодин - Дорогуськ" було відновлено у звичайному режимі.

Крім того, 7 червня Держприкордонслужба України заявила, що виїзд вантажівок до Польщі через пункт пропуску "Шегин" заблоковано. Тоді перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідували з України до Польщі.

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