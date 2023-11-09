Рух на українсько-польському кордоні ускладнений виключно для вантажних транспортних засобів.

Зранку 9 листопада на пунктах пропуску Ягодин, Краківець та Рава-Руська було заблоковано рух близько 1700 транспортних засобів через страйк польських перевізників. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на ранок на всіх цих трьох напрямках з виїзду з Польщі до України перебувало близько 1700 вантажних транспортних засобів, половина з яких на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - сказав Демченко.

За його словами, на трьох напрямках рух ускладнений виключно для вантажних транспортних засобів.

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"По напрямках пункту пропуску Ягодин пропускаються тільки вантажні транспортні засоби та автобуси. Але, як і зазначали учасники та організатори акції, вони не блокують рух для автобусів і легкових автомобілів", - додав речник ДПСУ.

Крім того, за даними податкової адміністрації Польщі, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пункті пропуску (ПП) "Гребенне-Рава Руська" становить 150 годин, ПП "Медика-Шегині" - 55 годин, ПП "Дорогуськ-Ягодин" складає 41 годину.

Черги на українсько-польському кордоні – що відомо

Наприкінці жовтня 2023 року стало відомо, що польські перевізники з листопада мали намір перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні, щоб розпочати страйк до кінця цього року. Причиною польські перевізники тоді називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

Майже одразу на початку листопада українська сторона в свою чергу направила до Польщі офіційну ноту через наміри поляків розпочати страйк.

8 листопада речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко припустив, що ситуація на кордоні з Польщею буде ускладнюватись, оскільки польські перевізники планують довготривалу акцію протесту.

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