Сібіу, Банско і Таллінн – три міста Європи, на які варто звернути увагу.

Туристам, які побоюються завищених цін і надмірних натовпів на популярних зимових напрямках в Європі на кшталт Швейцарії або Австрія, пропонують звернути увагу на три альтернативні напрямки на континенті, які не тільки настільки ж чудові, але і дуже бюджетні.

Як пише Travel Off Path, після того, як кордони Європи знову повністю відкрилися після спалаху пандемії коронавірусу, попит на відпочинок в регіоні продовжує зростати в геометричній прогресії, що призводить до збільшення вартості перельотів і проживання по всьому континенту.

Однак є кілька місць, де відвідувачі можуть бути захищені від шкідливих наслідків інфляції та де туризм тільки почав зростати.

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Топ-3 мальовничих міст Європи з приємними цінами

1. Сібіу, Румунія. Це невеличке мальовниче містечко в самому серці Трансільванії майже з тисячолітньою історією, недалеко від популярних туристичних місць Брашов і Клуж-Напока, оповите містикою і неймовірно доступне за європейськими стандартами. В середньому місячне перебування тут коштуватиме близько 500 доларів США без урахування орендної плати.

На туристів тут чекають неймовірної краси вулички з різнокольоровими будиночками, відмінною рисою яких є віконця на дахах у формі очей, а також безліч міських легенд і затишні ресторани.

Детальніше про місто Сібіу читайте в нашому великому матеріалі.

2. Банско, Болгарія. Це провідний гірськолижний курорт країни, оточений засніженими горами Пірін, що ідеально підійде для тих, хто хоче заощадити і одночасно отримати доступ до якісних послуг без стягування високих комісій. Кочівники, які особливо облюбували цю місцевість нинішньої зими, можуть прожити в Банско всього за 745 доларів США на місяць.

Крім гірськолижного відпочинку, туристи тут зможуть відправитися на екскурсії в довколишні міста або поніжитися в СПА на мінеральних джерелах.

Детальніше про гірськолижні курорти Болгарії можна прочитати за посиланням.

3. Таллінн, Естонія. Столиця самої східної балтійської країни не отримує і половини того визнання, на яке вона насправді заслуговує. У цій компактній середньовічній перлині достатньо пам'яток, щоб зайняти туристів на кілька днів, а коли йде сніг – легко можна відчути себе ніби в зимовій казці.

Місто, історичний центр якого вважають одним з найбільш збережених в Європі з часів Середньовіччя, відоме складним лабіринтом мощених вулиць, оточених оборонними вежами і заповнених антикварними магазинами та кам'яними тавернами, які стояли тут століттями.

Детальніше про те, що можна подивитися в Таллінні, читайте в нашому великому матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найбільш недооцінені туристичні місця Європи у 2022 році, на які обов'язково варто звернути увагу в майбутньому.

Також були визначені найбільш переповнені туристами напрямки, яких навпаки краще уникати.

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