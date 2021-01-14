У Києві в другій половині дня 14 січня погіршилася ситуація на дорогах через посилений снігопад і аварії, спричинені ним.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
У центрі міста транспорт скупчився на більшості автомагістралей - бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, проспектах Перемоги, Повітрофлотському, вулицях Грушевського, Хрещатик, Довженка, Володимирській, Михайлівській, Гетьмана, Набережному шосе, Володимирському узвозі тощо. У бік Подолу стоять Набережно-Хрещатицька і Спаська, а на Гаванському мосту затор спостерігається в обох напрямках.
Судячи з карти, численні ДТП зафіксовані в різних частинах міста. Зокрема, на вулицях Глибочицькій, Набережно-Рибальській, Дегтярівській, Скоропадського, Грінченка, Саперно-Слобідській, бульварі Дружби народів, проспектах Курбаса та Перемоги (біля станції метро "Житомирська").
На двох столичних мостах через Дніпро утворилися затори у бік лівого берега. Транспорту найбільше накопичилося на Північному мості й мості Метро.
В патрульній поліції Києва звернулися до водіїв через погіршення погоди, закликавши виконувати наступні рекомендації:
- уникати різких маневрів на дорозі й знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- при зупинці обов'язково включати аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходам порадили бути уважними на проїжджій частині і переходити дорогу тільки в дозволених для цього місцях.
У соцмережах вже показали наслідки вечірніх ДТП на столичних дорогах. Як мінімум одна з них, що сталася в Софійській Борщагівці, стала смертельною - на пішохідному переході збили дитину.
Аварійна ситуація на вулиці Щербаківського
Потрійна ДТП на проспекті Палладіна
За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 15 січня, у Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів опустяться до -10°.
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