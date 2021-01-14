У столиці практично весь день йде сніг, через негоду ситуація на дорогах вкрай складна.

У Києві в другій половині дня 14 січня погіршилася ситуація на дорогах через посилений снігопад і аварії, спричинені ним.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

У центрі міста транспорт скупчився на більшості автомагістралей - бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, проспектах Перемоги, Повітрофлотському, вулицях Грушевського, Хрещатик, Довженка, Володимирській, Михайлівській, Гетьмана, Набережному шосе, Володимирському узвозі тощо. У бік Подолу стоять Набережно-Хрещатицька і Спаська, а на Гаванському мосту затор спостерігається в обох напрямках.

Судячи з карти, численні ДТП зафіксовані в різних частинах міста. Зокрема, на вулицях Глибочицькій, Набережно-Рибальській, Дегтярівській, Скоропадського, Грінченка, Саперно-Слобідській, бульварі Дружби народів, проспектах Курбаса та Перемоги (біля станції метро "Житомирська").

На двох столичних мостах через Дніпро утворилися затори у бік лівого берега. Транспорту найбільше накопичилося на Північному мості й мості Метро.

В патрульній поліції Києва звернулися до водіїв через погіршення погоди, закликавши виконувати наступні рекомендації:

уникати різких маневрів на дорозі й знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

при зупинці обов'язково включати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам порадили бути уважними на проїжджій частині і переходити дорогу тільки в дозволених для цього місцях.

У соцмережах вже показали наслідки вечірніх ДТП на столичних дорогах. Як мінімум одна з них, що сталася в Софійській Борщагівці, стала смертельною - на пішохідному переході збили дитину.

Аварійна ситуація на вулиці Щербаківського

Потрійна ДТП на проспекті Палладіна

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 15 січня, у Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів опустяться до -10°.

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Автор: Юрій Годован