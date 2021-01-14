На місці працюють правоохоронці та медики.

Під Києвом в селі Софіївська Борщагівка сталася смертельна ДТП, в результаті загинула дитина.

Про це повідомляє в Facebook портал dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, водій Ford Sierra, будучи в стані алкогольного сп'яніння, на пішохідному переході на смерть збив дитину.

На місці працюють медики та слідчо-оперативна група поліції. Судячи з фото, там також зібралися численні очевидці.

Інші подробиці страшної аварії поки не повідомляються.

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Автор: УНІАН