Літак прямував до Бразилії, але розвернувся над Бельгією після запиту на посадку в якості запобіжного заходу.

Літак Boeing 777 (BA.N), що експлуатується нідерландською авіакомпанією KLM, 23 червня після повідомлення про невизначену технічну проблему повернувся в амстердамський аеропорт "Схіпхол", пише Reuters з посиланням на національну службу управління повітряним рухом.

Представник голландської авіадиспетчерської служби розповів, що рейс KLM705, прямував до Ріо-де-Жанейро в Бразилії, але розвернувся над Бельгією після запиту на посадку в якості запобіжного заходу.

Було незрозуміло, що саме сталося. KLM заявила, що безпеці пасажирів і екіпажу нічого не загрожувало, і що для виконання рейсу буде використано альтернативний літак.

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Літак був показаний на FlightRadar 24 після повернення в аеропорт Схіпхол.

Проблеми Boeing

Раніше УНІАН писав, що американська корпорація Boeing зіткнулася із новою проблемою якості збірки своїх авіалайнерів: цього разу мова йде про неправильне встановлення понад 900 кріпильних елементів на фюзеляжі деяких моделей 787, які ще не передали замовникам.

У США літак Boeing 737-800 рейсом Денвер-Х'юстон авіакомпанії Southwest Airlines був змушений повернутися в аеропорт вильоту через те, що обшивка одного з двигунів відірвалася.

До того ж помер Джошуа Дін, колишній аудитор з якості постачальника Boeing Spirit AeroSystems і один із перших інформаторів, які стверджували, що керівництво Spirit проігнорувало виробничі дефекти літаків 737 MAX.

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