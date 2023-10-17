У компанії просять пасажирів зважати на зміни при плануванні своїх поїздок.

"Укрзалізниця" продовжує ремонтні роботи на дільниці Надвірна - Делятин і Микуличин - Ворохта до кінця листопада та змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати місяця.

Як повідомляє прес-служба перевізника, завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір. Зміни торкнуться наступних рейсів:

поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська в дати 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 та 29 листопада, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 та 30 листопада;

курсуватиме до Івано-Франківська в дати 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 та 29 листопада, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 та 30 листопада; поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, та з Івано-Франківська до Харкова 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 та 29 листопада;

курсуватиме до Івано-Франківська 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, та з Івано-Франківська до Харкова 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 та 29 листопада; поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

курсуватиме до Івано-Франківська 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада; поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Одеси 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Одеси 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада; поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме до Чернівців 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, і з Чернівців до Кременчука 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 листопада;

курсуватиме до Чернівців 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, і з Чернівців до Кременчука 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 листопада; поїзд №55/56 Київ — Івано-Франківськ/Рахів курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада; поїзд №357/358 Київ — Ворохта курсуватиме до станції Коломия 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, і з Коломиї до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада.

В "Укрзалізниці" попросили пасажирів зважати на вказані зміни при плануванні своїх подорожей.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні в УЗ розповіли, що прямуючи до Варшави з України, можна зручно дістатись Львова на пересадку на низку поїздів. Так само, прямуючи додому з-за кордону, по станції Львів можна пересісти на певні поїзди.

Окрім цього стало відомо, що "Укрзалізниця" підписала договір із "Крюківським вагонобудівним заводом" на придбання 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. Загальна вартість вагонів складає понад 1 млн. 951 тисячу грн. За умовами договору виготовити та поставити нові вагони мають протягом двох років.

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