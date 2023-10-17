За умовами договору виготовити та поставити нові вагони мають протягом двох років.

"Укрзалізниця" підписала договір із "Крюківським вагонобудівним заводом" на придбання 44 пасажирських вагонів вартістю в понад 1 млн. 951 тисячу грн.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook, у рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Зазначається, що нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням.

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Також вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на кріслі колісному.

Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

"Ця закупівля дозволить також замінити ті вагони, що, на жаль, були втрачені в результаті ворожих обстрілів. Також будемо робити акцент і на модернізації застарілого рухомого складу", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

У відомстві зазначають, що виготовлення та поставка нових вагонів за умовами договору мають бути здійснені протягом найближчих двох років. Нові вагони буде профінансовано з державного бюджету.

Безпека в "Укрзалізниці" - останні новини

Наприкінці вересня українська залізниця задля більшої безпеки запровадила воєнізовану охорону на ще шести рейсах. Так, до проекту "ЗалізнаБезпека" було долучено поїзди: №29/30 Ужгород - Київ - Ужгород; №59/60 Чоп - Київ - Чоп; №85/86 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя; №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя; № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород; № 357/358 Київ - Ворохта - Київ.

У жовтні стало відомо, що на вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Головною їх відмінністю від охоронців, які працюють на залізниці у службовій формі, є те, що маршали працюють не публічно. Їхнє головне завдання – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

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