У пункті пропуску 'Ужгород' на кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідну смугу руху

Сьогодні, 14 січня, у пункті пропуску "Ужгород" запрацювало оформлення пішоходів, які перетинають державний кордон між Україною та Словаччиною.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, відповідна інфраструктура між українською частиною кордону та словацьким пунктом "Вишнє Нємецке" була облаштована в рамках домовленостей між урядами країн.

Зазначається, що пропуск пішоходів у цьому пункті розпочався ще 3 січня, зараз завершено підготовку відповідної смуги переходу через кордон.

"За цей час оформлено близько 4000 громадян, здебільшого українців. У середньому прикордонний контроль за добу проходять 400 пішоходів", - фдеться у повідомленні.

Міністерство розвитку громад і територій України готує пілотний проєкт перетину державного кордону легковими автомобілями через електронну систему "єЧерга". Контроль за чергою здійснюватиметься через Кабінет водія. Користувачі зможуть відстежувати статус свого місця в черзі та визначений час в’їзду до пункту пропуску, а також отримуватимуть сповіщення про зміну статусів і відповідно заїжджатимуть на територію пункту пропуску.

Експериментальний проєкт планують запровадити на одному з міжнародних пунктів пропуску після реєстрації в Міністерстві юстиції наказу, яким будуть затверджені Правила черговості, а також після визначення переліку пунктів пропуску, що братимуть участь в експерименті для руху легкових автомобілів.

