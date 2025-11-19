Незабаром усі українські пункти пропуску на кордоні з ЄС будуть підключені до нової системи перетину кордону.

До нової європейської системи контролю (EES) вже підключені всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

"До нової європейської системи вже підключені всі пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною. Ще не всі пункти пропуску охоплює ця система на кордоні зі Словаччиною та Румунією. Але незабаром вони всі будуть підключені до нової системи", - сказав він.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що впровадження нової системи не вливає на інтенсивність пасажиропотоку.

Відео дня

За його словами, через обовʼязок на кордоні з ЄС здавати відбитки пальців і зображення обличчя в українському суспільстві було побоювання, що це може призвести до черг та ускладненню у русі. Але такого не сталось.

Він додав, що у перші дні були невеликі черги у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але "станом на зараз забезпечено інтенсивний рух і там".

Нові правила перетину кордону ЄС - що відомо

Як писав УНІАН, Європейський Союз із 12 жовтня змінив правила перетину кордону для українців та громадян інших країн, які не є членами ЄС. Речник ДПСУ Андрій Демченко тоді зазначав, що процедура відбуватиметься постійно і стосуватиметься кожної людини при в’їзді та виїзді.

Впровадження цієї нової системи декілька разів переносились, проте у вересні 2025 року Польща запустила систему у тестовому режимі на польсько-українському кордоні. Через це в пунктах пропуску, зокрема, у Львівській області, утворилися величезні черги, транзитні пасажири скаржилися, що запізнюються на літаки та потяги.

5 листопада стало відомо, що жодних нових або додаткових документів українцям перед поїздкою до країн Євросоюзу не знадобиться.

Вас також можуть зацікавити новини: