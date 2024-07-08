Курсування поїздів наземною частиною метро тимчасово не здійснюється.

У Києві після ракетного обстрілу росіян столичні поїзди "червоної" лінії метро курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної", повідомляє в Telegram прес-служба КМДА.

Зазначається, що рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється: "Обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі КМДА поінформує додатково.

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Ракетний удар Росії по Україні

В понеділок, 8 липня, зранку росіяни завдали масштабного ракетного удару по Україні. Одна з ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що удар по "Охматдиту" прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз.

Крім того, РФ вдарила ракетами по місту Кривий Ріг. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

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