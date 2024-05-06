Водночас Росія продовжує збільшувати ракетні удари по залізничній інфраструктурі України.

Від початку 2024 року "Укрзалізниця" перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення Росії на Україну кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні було перевезено 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Зазначається, що серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році були:

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зерно – 12,9 млн тонн;

залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;

чорні метали – 1,6 млн тонн;

мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тонн вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

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На початку травня стало відомо, що "Укрзалізниця" різко наростила дальні перевезення пасажирів. Так, у січні-квітні УЗ перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, або на чверть більше, ніж торік за аналогічний період.

"Укрзалізниця" нещодавно відкрила для всіх українців доступ в своєму застосунку до сервісу моніторингу квитків з можливістю автовикупу.

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