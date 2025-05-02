Керували літаком із кабіни без скління, за допомогою систем зовнішнього бачення.

У РФ "‎вперше у світі"‎ провели випробування для надзвукового цивільного літака. Принаймні з такими заголовками в кінці квітня вийшли повідомлення у провідних кремлівських ЗМІ, зокрема, в офіційному друкованому органі російського уряду.

"Технологія надалі може використовуватись для створення перспективного надзвукового цивільного літака", – заявили в Національному дослідному центрі "Інститут імені М. Є. Жуковського".

Може здатись, що йдеться про прорив в розробці надзвукових цивільних літаків. Однак, це значною мірою є перебільшенням.

Насправді росіяни створили літаючу лабораторію на базі Як-40, який є пасажирським літаком для місцевих авіаліній, розробленим в СРСР ще в 1960-ті роки. Сам літак дозвуковий – його максимальна швидкість складає 546 км/год.

Як можна бачити на відео, керували Як-40 із кабіни без скління, за допомогою систем зовнішнього бачення на базі камер різних спектральних діапазонів. Простіше кажучи, пілот не міг просто подивитися у вікно.

Таким чином, росіяни отримали "цінні дані" для подальших досліджень та підтвердили можливість зльоту, посадки та управління польотом надзвукового цивільного літака за відсутності скління.

Варто додати, що зараз Сполучені Штати і Китай активно розробляють справжні надзвукові цивільні літаки. Наприклад, американська компанія Boom створює повноцінний прототип авіалайнера Overture.

Російська цивільна авіація

Нещодавно стало відомо, що РФ планує продовжити термін служби радянських пасажирських літаків типу Як-40 з поточних 50 років до 60-ти.

Фахівці заявили, що якщо російські авіакомпанії могли б придбати більш сучасні Іл-114-300 або ТВРС-44‎, то вони давно б це зробили. Але поки що компанії лише чекають на початок серійного випуску нових крилатих машин, продовжуючи терміни служби літаків радянського часу.

В цьому році росіяни фактично визнали провал проєкту нового "‎кукурудзника"‎, який отримав назву ЛМС-901 "‎Байкал"‎.

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