Експлуатація Як-40 коштує дуже дорого. В першу чергу - через застарілий двигун типу АІ-25.

Російська Федерація хоче продовжити термін служби радянських пасажирських літаків типу Як-40 з поточних 50 років до 60-ти.

Про це з посиланням на Федеральне агентство повітряного транспорту повідомляють російські ЗМІ. Наразі росіяни експлуатують приблизно 15 літаків Як-40. Ці машини використовуються для перевезень на північному заході РФ і на Далекому Сході.

Фахівці кажуть, що експлуатація Як-40 коштує дорого, адже застаріла силова установка витрачає понад 1 т авіаційного керосину на годину. На думку експертів, якби російські авіакомпанії могли придбати більш сучасні Іл-114-300 або ТВРС-44‎, вони давно б це зробили. Але поки що росіяни можуть лише чекати на початок серійного випуску цих машин, продовжуючи терміни служби літаків радянського часу.

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Як-40: довідка УНІАН

Як-40 є тридвигунним турбореактивним пасажирським літаком, розробленим в СРСР у 1960-ті. Літак почали експлуатувати у 1966 році. За даними з відкритих джерел, загалом було побудовано трохи більше 1000 таких машин.

При цьому внаслідок катастроф та серйозних аварій було втрачено більше 100 літаків Як-40. Жертвами інцидентів стали більше 850 пасажирів і членів екіпажів.

Російське авіабудування

З початку повномасштабного вторгнення цивільна авіація РФ стикається із все більшою кількістю викликів.

Російські літаки часто виходять з ладу через міжнародні санкції. При цьому за словами фахівців "імпортозаміщення" у сфері авіації фактично не працює.

Нагадаємо, в цьому році росіяни фактично визнали провал проєкту нового "‎кукурудзника"‎, який отримав назву ЛМС-901 "‎Байкал"‎. Головні проблеми літака пов'язують із критичними конструктивними недоліками, на усунення яких можуть піти роки.

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