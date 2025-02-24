Серед іншого було виявлено проблеми зі стійкістю на малих швидкостях.

Скандальний проект легкого багатоцільового турбогвинтового літака ЛМС-901 "‎Байкал"‎ від УЗГА ("Уральський завод цивільної авіації") можуть заморозити або передати компанії S7 Group. Про це повідомляє "‎Коммерсантъ"‎.

Це пов'язано з конструктивними проблемами літака, усунення яких, за даними джерел видання, може зайняти роки. За словами одного з них, під час проектування "‎Байкалу"‎ було допущено низку "‎драматичних помилок", через що "літак фактично потрібно збирати заново".

Як повідомляється, було виявлено проблеми зі стійкістю на малих швидкостях та високими зусиллями на штурвалі. Також виникла необхідність збільшення хвостового оперення, перенесення хвостового колеса і переробки шасі.

Відео дня

В "Уральському заводі цивільної авіації" сподіваються, що проект можна врятувати. На доопрацювання літака підприємство нібито запросило у держави додаткове фінансування - приблизно 10 млрд російських рублів. Чи схвалили виділення коштів, невідомо.

У якості альтернативи ЛМС-901 росіяни розглядають ремоторизацію старого радянського Ан-2, який отримав в народі прізвище "кукурудзник". Виробництво двигуна для нього обійдеться у 1,8 млрд рублів, тобто, мінімум в п'ять разів дешевше, ніж доопрацювання "‎Байкалу"‎.

Російська авіація - останні новини

Цивільна авіація є одним один із небагатьох секторів економіки РФ, де введення західних санкцій дійсно призвело до катастрофічних наслідків.

Раніше стало відомо, що Росія побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала. Після повномасштабної війни російська ОАК побудувала (станом на грудень) лише сім придатних до експлуатації авіалайнерів, тоді як хотіла побудувати більше 100.

Також значно збільшилась кількість аварійних ситуація із літаками західного виробництва, які експлуатує РФ. Про один з таких випадків УНІАН писав в січні цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: