У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

Окупанти замінували мости й дороги, якими мешканці Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

Про це йдеться у переданому журналістом зведенні Херсонської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби — вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що у населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

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