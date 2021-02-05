Apple бачить в новому автомобілі автономний пристрій без водія.

Apple близька до укладення контракту з групою компаній Hyundai-Kia з виробництва автономного електрокара.

Про це повідомляє CNBC. За даними інсайдерів, Apple бачить в новому автомобілі автономний пристрій без водія.

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Фахівці вважають, що в першу чергу американська компанія буде зосереджена на випуску електрокарів, які займуться перевезеннями людей і доставкою продуктів з магазинів.

Даний крок може зіштовхнути між собою Apple і Tesla на ринку самокерованих автомобілів. Потім компанія може представити електрокар для споживчого ринку.

Згідно з розкритими даними, Apple близька до підписання договору про співпрацю з групою компаній Hyundai-Kia. Виробник iPhone вже інвестував в спільний проект близько 3,6 мільярда доларів. У партнерстві, як повідомляють джерела, зацікавлені обидві корпорації: американська хоче вийти на автомобільний ринок, корейська — закріпитися на ринку США. Однак компанія Тіма Кука може знайти іншого партнера або укласти договір з декількома автовиробниками.

Інсайдери розповіли, що погляди топ-менеджерів американської та корейської компаній на розвиток автоіндустрії сходяться. Призначений у жовтні віце-голова Hyundai-Kia Ыйсан Чонг (Euisun Chung) заявив, що «мобільність — майбутнє компанії».

Для Apple рішення зробити власний електрокар відкриває потенціал для виходу на світовий ринок автомобілів, оцінюваний в 10 трильйонів доларів. За словами фахівців, американська компанія займає третину ринку смартфонів, який оцінюють в 500 мільярдів доларів.

"Таким чином, Apple буде потрібно зайняти всього два відсотки ринку автомобілебудування, щоб даний сегмент приносив їм стільки ж грошей, скільки та бізнес з виробництва iPhone», — заявила аналітик Morgan Stanley Кеті Хуберті (Katie Huberty).

Apple і створення автомобіля

Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні та переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся та очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 осіб.

Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

У грудні 2020 року стало відомо про те, що Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль у 2024 році.

4 лютого 2021 року стало відомо про те, що корпорація Apple створює автомобіль на платформі E-GMP від Hyundai. Заснований на E-GMP електрокар може розігнатися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 3,5 секунди, максимальна швидкість автомобіля становить близько 260 кілометрів на годину (160 миль на годину).

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Автор: УНІАН