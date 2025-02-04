Кросовери користуються шаленою популярністю як в Україні, так і поза її межами.

Найбільш популярними кросоверами у минулому році виявились Tesla Model Y, Toyota RAV4 та Honda CR-V.

Кросовери користуються шаленою популярністю як в Україні, так і поза її межами. А найбільш популярною моделлю в цьому сегменті у 2024-му виявився електромобіль Tesla Model Y. Такі дані наводить портал Focus2Move.

Доволі близько до лідера знаходиться Toyota RAV4 - якщо продажі моделі від Tesla склали 1,09 млн одиниць, то у RAV4 цей показник досяг позначки у 1,02 млн.

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Всі інші моделі користувались набагато меншою популярністю на світовому ринку. Наприклад, продажі Kia Sportage склали "‎лише"‎ 537 947 одиниць. Замкнула десятку лідерів Mazda CX-5.

ТОП-10 кросоверів 2024 року:

Tesla Model Y - 1,09 млн одиниць (-1,2%);

Toyota RAV4 - 1,02 млн (+10,7%);

Honda CR-V - 738 315 (+4,2%);

Hyundai Tucson - 609 122 (-2,8%);

BYD Song - 574 351 (+45,3%);

Volkswagen Tiguan - 543 037 (+10,5%);

Kia Sportage - 537 947 (+5,3%);

Honda HR-V - 382 839 (+8,8%);

Mercedes GLC - 358 320 (+26,6%);

Mazda CX-5 - 338 187 (-3,6%).

Найкращі кросовери - що кажуть фахівці

Раніше експерти назвали дев’ять найкращих кросоверів нового року, які варті своїх грошей. До списку потрапили, зокрема, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Ford Escape, Honda CR-V та Toyota RAV4.

Окрім цього, спеціалісти склали список з шести найкращих "‎бюджетних"‎ кросоверів. До нього потрапили Chevrolet Equinox EV, Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross та Kia Sportage. Як зазначається, усі вони входять до середнього цінового сегменту.

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