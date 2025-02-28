Мінрозвитку та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

Уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Відтепер для виїзду за кордон такі водії повинні мати інші підстави для перетину кордону.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України в Facebook, за результатами засідання Кабміну 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

Відео дня

"Водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Зміни перетину кордону - останні новини

В Україні оновили правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків, які здійснюють перевезення гуманітарної або медичної допомоги. Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон України на загальних підставах.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що нововведення зачіпають чоловіків-водіїв, які займаються транспортуванням гуманітарних чи медичних вантажів для Збройних Сил України, інших військових формувань або для цивільного населення.

Раніше таких водіїв вносили в електронну систему "Шлях", а рішення щодо дозволів на перетин кордону приймали Міністерство розвитку громад і територій або обласні військові адміністрації.

Вас також можуть зацікавити новини: