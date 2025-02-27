Раніше рішення щодо дозволів на перетин кордону приймали Міністерство розвитку громад і територій або ОВА.

В Україні оновили правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків, які здійснюють перевезення гуманітарної або медичної допомоги. Відтепер водіїв, які займаються транспортуванням гуманітарних чи медичних вантажів для ЗСУ, виїжджають виключно на відповідних загальних умовах. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.

За словами Демченка, нововведення зачіпають чоловіків-водіїв, які займаються транспортуванням гуманітарних чи медичних вантажів для Збройних Сил України, інших військових формувань або для цивільного населення.

Раніше таких водіїв вносили в електронну систему "Шлях", а рішення щодо дозволів на перетин кордону приймали Міністерство розвитку громад і територій або обласні військові адміністрації.

Відео дня

Однак тепер ця категорія громадян може виїжджати лише на загальних підставах. Як пояснив Демченко, інформацію про таких водіїв більше не вноситимуть до системи "Шлях", а обласні адміністрації не розглядатимуть питання щодо їхнього виїзду.

"Зараз ця категорія громадян, ці водії, які планують здійснювати перевезення гуманітарних або медичних вантажів, може перетнути кордон тільки на загальних підставах", - підкреслив речник.

Відтепер, як уточнив Демченко, для перетину кордону водії повинні належати до категорій осіб, яким офіційно дозволено виїжджати за межі України. Наприклад, це можуть бути громадяни, виключені з військового обліку, ті, хто виховує трьох і більше дітей, або інші особи, що відповідають критеріям, затвердженим постановою уряду.

Демченко наголосив, що зміни вже опубліковані в офіційному віснику, і прикордонники діють відповідно до нових норм.

Якщо людина прибуває в пункт пропуску і значиться в системі "Шлях" як водій гуманітарних перевезень, ухвалених обласними адміністраціями, її не пропустять через кордон, якщо вона не підпадає під інші чинні умови виїзду.

Правила перетину кордону чоловіками

Нагадаємо, Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України. Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах.

Згідно чинного законодавства, перетинати кордон можуть чоловіки, які виховують трьох і більше дітей, батьки-одинаки, батьки дитей-інвалідів, супроводжуючі батьків або дружини з інвалідністю, або тих потребує постійної опіки, близькі родичі загиблих на війні або зниклих безвісти, чоловіки з інвалідністю, чоловіки молодше 18 і старше 60 років.

Вас також можуть зацікавити новини: