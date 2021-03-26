За словами Криклія, це також сприятиме розвитку регіональних аеропортів.

Скасування податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні перевезення може здешевити квитки, зробивши їх вартість порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій.

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій на онлайн-зустрічі з бізнесом, організованою Європейською Бізнес Асоціацією.

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"Скасування податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення буде хорошим імпульсом для того, щоб у нас Авіація розвивалася, а вартість квитків була порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій. І, звичайно, це буде крок вперед для того, щоб наші регіональні аеропорти розвивалися", - сказав він.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів розробляє механізми підтримки вітчизняної авіаційної галузі.

16 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів.

Також у лютому заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що стратегія створення державної авіакомпанії включає формування команди топ-менеджерів, розробку авіамаршрутів, формування парку літаків на основі лізингу, а також скасування ПДВ на внутрішні перевезення.

16 березня 2021 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що Верховна Рада цього року ухвалить закон, за яким для послуг з внутрішніх авіаперевезень пасажирів і вантажів застосовуватиметься нульова ставка податку на додану вартість.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку регіональних аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

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Автори: Олена Коваленко, Павло Степанець