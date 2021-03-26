Скасування податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні перевезення може здешевити квитки, зробивши їх вартість порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій.
Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій на онлайн-зустрічі з бізнесом, організованою Європейською Бізнес Асоціацією.
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"Скасування податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення буде хорошим імпульсом для того, щоб у нас Авіація розвивалася, а вартість квитків була порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій. І, звичайно, це буде крок вперед для того, щоб наші регіональні аеропорти розвивалися", - сказав він.
Що цьому передувало
- У грудні 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.
- 4 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів розробляє механізми підтримки вітчизняної авіаційної галузі.
- 16 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів.
- Також у лютому заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що стратегія створення державної авіакомпанії включає формування команди топ-менеджерів, розробку авіамаршрутів, формування парку літаків на основі лізингу, а також скасування ПДВ на внутрішні перевезення.
- 16 березня 2021 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що Верховна Рада цього року ухвалить закон, за яким для послуг з внутрішніх авіаперевезень пасажирів і вантажів застосовуватиметься нульова ставка податку на додану вартість.
- Державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку регіональних аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.
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