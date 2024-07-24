Ініціатива спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і для подолання стереотипів та упереджень щодо професій.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Представництвом ООН Жінки в Україні запустять пілотний проект навчання жінок-водійок.

Як зазначається у повідомленні на сайті Мінінфраструктури, міністерство та ООН Жінки домовилися про реалізацію проекту з навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Реалізуватиме пілотний проект Громадська організація "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції.

У міністерстві пояснили, що проект під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" - це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. "Фактично це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснив Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, мета пілотного проекту - забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів.

"Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і для подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", - розповів він.

Так, серед ключових завдань ініціативи, зокрема створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту, відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів.

Також йдеться про розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень; інтеграцію стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Зауважується, що в межах проекту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств - учасників проекту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.

Ринок праці в Україні

Як зазначалося раніше у статті The Washington Post, підприємства в Україні відчайдушно намагаються заповнити численні вакансії, які залишили мобілізовані чоловіки. Водночас шахти - це не єдине робоче місце, яке відчуває гостру нестачу робочої сили.

У статті вказано, що українські жінки отримують нові можливості для кар’єрного росту, керуючи машинами на фабриках, тракторами або працюючи охоронцями. Зокрема, київська підземка, яка втратила майже третину свого довоєнного персоналу, оголосила про перші курси підготовки жінок.

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