До кінця 2023 року лоукостер планує розширити флот своєї компанії.

Український лоукостер SkyUp відправив два літаки для роботи в Північній Африці. Два українських Boeing 737-800 з реєстраціями UR-SQB та UR-SQF виконують рейси з Тунісу в міста Європи на замовлення авіакомпанії Tunisair.

Як повідомляє Avianews.com, SkyUp працює з місцевим туніським авіаперевізником на двох літаках на умовах стандартного середньострокового мокрого лізингу. Такий тип договору передбачає, що SkyUp передає в оренду літаки, екіпажі і забезпечує страховку повітряних суден.

Відповідно до контракту польоти виконуються до країн Європи та Північної Африки. Зараз у розпорядженні українського лоукостера залишилося дев'ять літаків з 12.

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Літаки SkyUp

Один з Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQM авіакомпанія передала своїй європейській дочці SkyUp MT для роботи під мальтійським сертифікатом.

Два Boeing 737-800 SkyUp з реєстраціями UR-SQA і UR-SQH в квітні перебували в столиці Судану Хартумі, коли там почалося протистояння між армією і силами швидкого реагування. В результаті зіткнень один авіалайнер повністю згорів.

5 серпня 2022 року SkyUp розповів про плани запустити власну авіакомпанію в Європі. Перевізник здійснюватиме перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії. Основну частину маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина і Єгипет, а також екзотичні напрямки, такі як Танзанія.

До кінця 2023 року SkyUp планує розширити флот своєї компанії на Мальті. Перевізник зазначив, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp.

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