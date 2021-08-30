Вимірювання швидкості автомобільного транспорту здійснюватиметься на 319 ділянках доріг.

З 30-го серпня на українських дорогах почали працювати нові радари для вимірювання швидкості руху.

Про це повідомляється на сайті патрульної поліції України.

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На дорогах були встановлені радари TruCAM. Вимірювання швидкості автомобільного транспорту здійснюватиметься на 319 ділянках доріг.

Про використання правоохоронцями приладів водіїв інформуватимуть попереджувальні знаки фото та відеофіксації порушень.

Загальна кількість приладів на дорогах тепер становить 180.

У яких областях з'явилися радари:

в Кіровоградській області;

в Харківській області;

в Житомирській області;

в Івано-Франківській області;

в Запорізькій області;

у Донецькій області.

Де саме стоять нові радари:

Донецька область:

м., Краматорськ, вул. Лівобережна.

Житомирська область:

4-9 км автодороги Р — 18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище.

Запорізька область:

м. Запоріжжя, вул. Скворцова;

М. Бердянськ, Мелітопольське шосе.

Івано-Франківська область:

51-55 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига;

137-139 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига;

113-116 км автодороги Р - 24 Татарів-Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський.

Кіровоградська область:

м. Кропивницький, вул. Вокзальна;

м. Кропивницький, вул. Мурманська.

Харківська область:

519-532 км автодороги М - 03 Київ-Харків-Довжанський.

TruCAM на українських дорогах:

З 1 липня патрулювати на українські дороги виїхали так звані "фантоми" – поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, але з інтегрованими системами контролю швидкості.

5 серпня 2021 року суд своїм рішенням постановив, працівникам поліції не дозволяється вимірювати швидкість руху приладом TruCAM з рук.

Автор: Олена Коваленко