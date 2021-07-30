Йдеться про вулицю Паторжинського та Ботанічну площу.

У Києві вже на двох вулицях введено обмеження швидкості руху транспорту до 20 км на годину.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті київської влади.

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Йдеться про вулицю Паторжинського та Ботанічну площу, на яких влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів.

"На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці - 20 км/год, що є більш безпечним для велосипедистів. Вулиця з'єднає велосмугу на вулиці Рейтарській і велодоріжку на Прорізній", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густелєв, Київ - перше місто в Україні, де на початку липня цього року було введено спільний рух велосипедистів і моторизованого транспорту.

"Першою ластівкою" в столиці стала Ботанічна площа. Ділянка з'єднує вже існуючу велосмугу на вулиці Леонтовича і майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, яка влаштовується в рамках капітального ремонту вулиці", - зазначив він.

Густелєв повідомив, що найближчим часом спільний рух буде введено на ще одній столичній вулиці – Німанській у Печерському районі.

"Вона приєднається до смуги для руху громадського транспорту на бульварі Дружби народів, на якій також дозволено рух велосипедів", – пояснив чиновник.

Він підкреслив, що важливо, щоб водії дотримувалися швидкісного режиму і не паркували автомобілі в правій смузі руху і на тротуарах.

Нові розв'язки:

Державне агентство автомобільних доріг України побудує три транспортні розв'язки на під'їздах до Києва, які забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків і розвантаження транспортних вузлів на міжнародних трасах.

Зокрема, для будівництва розв'язок визначено три місця: 15-й кілометр на трасі M-05 Київ-Одеса (в районі населеного пункту Чабани), 21-й кілометр на цій же трасі (пункт Віта-Поштова), а також 21-й кілометр на дорозі M-06 Київ-Чоп (пункт Стоянка).

Автор: Інна Андаліцька